Zó ziet het vliegtuig van ons koningspaar er van binnen uit

Binnenkort is het nieuwe regeringstoestel de PH-GOV klaar, maar tot die tijd moeten de Oranjes het nog even met hun ‘oude’ toestel doen. Het koninklijke gezin vliegt momenteel met een Boeing Business Jet en die ziet er ook niet onaardig uit.

In een video kunnen we zien dat de Oranjes niks te klagen hebben als het gaat om vliegcomfort.

Advertentie

Bedden en badkamers

Het privé-toestel is voorzien van ‘slechts’ 19 zitplaatsen. Sommige stoelen kunnen ook plat en als bed worden gebruikt. Daarnaast is er ook een tweepersoonsbed aan boord én is het hele toestel voorzien van wifi. Er staat een eettafel die gedekt kan worden voor acht personen en er zijn luxe badkamers waarin de Oranjes zich even kunnen opfrissen. Niet verkeerd, toch?!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beaumonde. Beeld: ANP, YouTube