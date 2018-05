Vliegtuig van Gran Canaria naar Schiphol moet tussenlanding maken vanwege stank

Wanneer je vliegt, is het toch altijd maar hopen dat je buurman of -vrouw een beetje fris ruikt. Passagiers die in een Transavia-vliegtuig van Gran Canaria naar Amsterdam zaten, zat het echt niet mee: één onwelriekende passagier zorgde ervoor dat de piloot niet anders kon dan een noodlanding maken in het Portugese Faro.

Die reiziger bracht zo’n onfrisse lucht met zich mee, dat bekant het hele vliegtuig van z’n stokje ging. Het was zo ernstig dat verschillende passagiers moesten overgeven. Daarbij had de bemanning het idee dat de man zelf ook onwel was. “Het vliegtuig week dus uit omwille van medische redenen, maar het klopt inderdaad dat hij een geur bij zich droeg”, aldus een woordvoerder van Transavia.

Op het toilet

“Om ons wat te sparen, werd hij zelfs een tijdje op het toilet gezet”, zegt passagier Piet van Haut tegen Het Laatste Nieuws.

Transavia treft het niet: in februari moest de maatschappij ook al een tussenlanding maken omdat de passagier maar winden bleef laten. De flatulentie hitste de gemoederen zo hoog op, dat het uitliep op een knokpartij.

Bron: HLN.be. Beeld: ANP