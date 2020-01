Da’s even slikken: passagier filmt hoe vliegtuig wiel verliest tijdens opstijgen

Vliegtuigpassagier Tom kreeg de schrik van zijn leven. Op 3 januari stapte hij begin van de middag op een binnenlandse vlucht in Canada. En die vlucht verliep niet helemaal volgens plan…

Tijdens het opstijgen van het vliegtuig zag hij namelijk hoe een van de wielen loskwam van het vliegtuig en naar beneden viel.

Advertentie

Video

Toevallig was de man net aan het filmen. Op Twitter deelt hij het filmpje van de gebeurtenis. De man lijkt alweer van de schrik bekomen, want bij de video schrijft hij droogjes: “Dus, ik zit nu in een vliegtuig dat net z’n wiel kwijtraakt… 2020 begint goed!”.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue…

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

Veilig geland

Het ging om een Air Canada Express-vlucht van Montreal-Trudeau International Airport naar de Airport van Bagotville. Er waren 49 passagiers aan boord. Nadat het wiel losliet, hebben de piloten het vliegtuig snel weer omgedraaid en veilig aan de grond gebracht. Niemand is gewond geraakt.

Verklaring

Manon Stuart, een woordvoerder van Jazz Aviation (de operator van de vlucht) reageert op de situatie: “De ervaren piloten hebben de hele tijd volledige controle gehad over het vliegtuig. Onze piloten zijn goed opgeleid om met dergelijke situaties om te gaan en reageerden volgens onze standaard operationele procedures. Ons onderhoudspersoneel in Montreal voert een grondige inspectie van het vliegtuig uit om de oorzaak te achterhalen en de nodige reparaties uit te voeren.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad, CNN. Beeld: iStock