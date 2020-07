De meeste bevallingen gaan niet over rozen. Ook de bevalling van de Nederlandse vlogger Mascha Feoktistova was – op z’n zachtst gezegd – behoorlijk pittig. Op Instagram deelt ze in een openhartig bericht over de schouderdystocie van haar kersverse dochtertje en de onzekerheid die dat met zich meebrengt.

Want het is nog niet bekend of de kleine meid blijvende schade aan de geboorte overhoudt.

Zware bevalling

Wat een pech voor Mascha (op social media beter bekend als ‘Beautygloss‘) en haar dochtertje Mila Poppy. Bij de bevalling bleef een schouder van het meisje steken achter het schaambeen van haar moeder. Iets dat bij ongeveer 1% van alle bevallingen voorkomt en behoorlijk vervelend is.