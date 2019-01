Vlucht omgeleid na overlijden van stewardess aan boord

Een vliegtuig van Hawaiian Airlines heeft vrijdagavond een noodlanding moeten maken op het vliegveld van San Fransisco nadat een stewardess aan boord kwam te overlijden.

De vrouw is vermoedelijk gestorven aan een hartaanval.

Medische kwestie

Passagiers van het vliegtuig kregen vrijdagavond een bijzondere omroep te horen. Er werd om assistentie gevraagd van artsen aan boord, om in de eerste klasse te helpen met een urgente ‘medische kwestie’. Hoewel een aantal mensen de vrouw probeerden te helpen, mocht de hulp niet baten. De reanimatie was al stopgezet voordat het vliegtuig ging landen.

Wachten

Na de landing moesten passagiers, van wie velen geen idee hadden wat er zich precies had afgespeeld, nog zo’n twee uur in de cabine wachten tot de lijkschouwer de stewardess officieel had doodverklaard. Daarna werden de passagiers omgeboekt op andere vluchten.

Ongepaste muziek

Andrea Bartz, die op de vlucht naar New York zat, twitterde dat er veel artsen te hulp schoten en dat er na de landing politie aan boord kwam. Ze schreef ook dat ze zich nogal stoorde aan de muziek die er in het vliegtuig afgespeeld werd tijdens het drama. “Hawaiian Airlines speelt nog steeds de ukulelemuziek en het traditionele gezang en ik kan je vertellen: het maakt niemand rustiger.”

