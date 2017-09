Dít moet je doen wanneer je vlucht van Ryanair geannuleerd wordt

Vliegtuigmaatschappij Ryanair annuleert de komende weken tientallen vluchten per dag om problemen met het rooster van het personeel op te lossen. Wordt jouw vlucht geannuleerd? Dan zijn er een aantal dingen die je kunt doen. In 2014 kwam Ryanair ook al niet zo best in het nieuws met een heel chaotische vlucht (zie video).

Het schrappen van 40 tot 50 vluchten per dag zorgt ervoor dat 300.000 mensen hun reis niet kunnen maken. Dit krijgen mensen dan via een mail te horen. Ontvang jij zo’n mail? Je kunt natuurlijk actie ondernemen. Een van de adviezen van de Consumentenbond is onder andere dat wanneer je al op het vliegveld bent wanneer je vlucht geannuleerd wordt, je recht hebt op gratis eten en drinken, een hotelovernachting en telefoontjes. Bieden ze dit niet vanuit de luchtvaartmaatschappij aan? Doe het dan zelf en bewaar de bonnetjes.

Compensatie

Mocht je een aantal dagen van tevoren te horen krijgen dat de vlucht niet gaat, dan heb je het recht om je geld terug te krijgen of een omboeking te krijgen naar een andere vlucht (ook met een andere maatschappij). Laat dit over aan Ryanair, want mocht je dit zelf geregeld hebben, dan is er een kans dat je het geld niet terugkrijgt. Dat is nog niet alles waar je recht op hebt: wanneer een vlucht geannuleerd wordt, hebben passagiers recht op een compensatie van een bedrag tussen de 125 en 600 euro (afhankelijk van de vlucht). Heb je ook een hotel geboekt en een auto gehuurd? Dat kun je eventueel terugkrijgen via je reisverzekering.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP