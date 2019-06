Kritiek op Máxima: koningin zwijgt over belangrijke zaak

Een rapporteur van de Verenigde Naties heeft kritiek geuit op koningin Máxima. Onze koningin ontmoette de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman op de G20-top in Japan. Eerder deze maand verscheen een VN-rapport, waarin staat dat deze kroonprins betrokken is geweest bij de moord op de Saudische journalist Khashoggi.

De VN-rapporteur die de moord onderzocht, beschuldigt koningin Máxima nu van medeplichtigheid, omdat ze deze zaak niet met de prins heeft besproken, schrijft het AD.

Het gesprek dat de koningin met de prins had, ging alleen over microkrediet en de hulp aan vrouwen. De moord op de Saoedische journalist Khashoggi is tijdens het gesprek niet aan de orde geweest, verklaarde de Rijksvoorlichtingsdienst later.

Onbegrijpelijk en teleurstellend, zegt Agnes Callamard, de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies, bij het AD. “Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen. Op dit punt staat zwijgen gelijk aan medeplichtigheid.”

Eerder tweette zij ook al over deze zaak:

Koningin Maxima,

U had eenontmoeting met kroonprins MBS

Ik neem aan dat u de buitengerechtelijke executie van #Kashoggi, het mislukte onderzoek en de gesloten rechtszaak ter sprake gebracht heeft.

Ik vertrouw erop dat u op gerechtigheid heeft aangedrongen https://t.co/CulHodc6qD — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 29, 2019

Bron: AD, Volkskrant, NOS. Beeld: ANP

Libelle Zomer vakantieboek €9,99 Gratis thuisbezorgd

Omdat het voelt als vakantie met dit weer.