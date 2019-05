Deze voedingsmiddelen zijn stiekem veel gevaarlijker dan je denkt

Deze voedingsmiddelen klinken heel onschuldig, maar toch kun je ze maar beter niet zomaar in je mond stoppen. Ze zijn namelijk best gevaarlijk.

1. Tomaten

De tomaten zelf kun je prima eten hoor. Nee, het gaat in dit geval om het groene kroontje dat eraan vastzit. De steel en bladeren bevatten namelijk een gif dat onder meer ernstige buikpijn en krampen kan veroorzaken.

2. Amandelen

Eet amandelen alleen als je zeker weet dat ze zijn behandeld. Rauwe amandelen bevatten namelijk het stofje cyanide. Dit is een giftstof die verwijderd wordt als de amandelen professioneel worden verhit. Eet je teveel cyanide dan kan dit leiden tot gezondheidsproblemen zoals ademhalingsproblemen, hartstilstand en vergroting van de schildklier.

3. Kogelvis

Deze delicatesse mag alleen geserveerd worden door Japanse kok die hiervoor een speciaal examen hebben afgelegd. De kogelvis is namelijk een vis die bij bedreiging zichzelf opblaast. Ze hebben agressief gif in hun huid en organen en dit gif kan mensen verlammen of zelfs doden.

4. Aardappelen

Raak ook dit keer niet gelijk in paniek, want in Nederland komt een aardappelvergiftiging zelden voor. Maar de aardappel groeit wel aan een giftige plant. Bovendien kan het eten van een groene aardappel dodelijk zijn.

5. Rabarber

Ook bij rabarber is het heel belangrijk dat je ze pas eet als je de giftige bladeren eraf hebt gehaald.

6. Vlierbessen

Ondanks dat ze er zeer aantrekkelijk uitzien, kun je vlierbessen beter niet opeten. Ze worden tegenwoordig in verschillende drankjes en medicijnen gebruikt, maar wanneer je de bessen gewoon eet kunnen ze hevige en gevaarlijke buikkrampen veroorzaken.

7. Paddenstoelen

Waarschijnlijk weet je allang dat je de rode paddestoel met witte stippen niet kunt eten, maar er zijn nog meer paddestoelen die hartstikke giftig zijn. Je kunt ze daarom het beste gewoon in de supermarkt kopen. Let wel op: ook deze paddestoelen kun je niet allemaal rauw eten zoals we dat bij champignons doen.

8. Kersen

Kersen kun je gewoon eten, maar pas op dat je niet op de pit bijt. Kersenpitten bevatten namelijk waterstofcyanide en dat kun je niet eten. Hetzelfde geldt eigenlijk voor appels, pruimen, peren en abrikozen. Deze pitten kun je alleen beter uitspugen of wegsnijden.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock