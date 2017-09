Voetbalfans hebben een lollige theorie over de zwangerschap van Kate

Prins William en zijn vrouw Kate Middleton maakten deze week bekend dat ze hun 3e kind verwachten. En daar hebben voetbalfans zo hun lollige theorieën over.

Zij weten namelijk dat de prins ontzettend fan is van voetbal. En nu wil het zo zijn dat het WK voetbal in Rusland volgend jaar vanaf half juni wordt gespeeld. Een fanatieke fan van de balsport postte toevallig vorige week op Twitter: “Als je je vrouw zwanger krijgt binnen nu en een week dan krijg je precies 2 weken vaderschapsverlof tijdens het WK. Goed plannen dus, makkers.” Zijn tweet is al meer dan 23.000 keer gedeeld.

Lachen

Slechts 2 dagen later maakte de prins bekend dat hij volgend jaar opnieuw vader wordt. De voetbalfans op Twitter gieren het daarom uit. Zij geven hem massaal virtuele schouderklopjes omdat ze ‘trots zijn op zijn planning’. Natuurlijk is het allemaal met een knipoog, want William hoeft als Britse prins geen vaderschapsverlof op te nemen. Bovendien is Kate al enige tijd zwanger en dus bevalt ze waarschijnlijk eerder dan dat het WK voetbal begint. Maar… Tóch leuk gevonden, van die voetbalfanaten.

If you get your missus pregnant in the next week or so you’ll get 2 weeks off for paternity when the World Cup is on. Think ahead lads 👍🏻🇮🇱

— Simmo (@Simmo198133) 2 september 2017