Voetballer Cristiano Ronaldo plaatst foto van zijn zoontje waar iedereen van schrikt

Topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft meer dan 121 miljoen volgers op Instagram.

Hij is trots op zijn 7-jarige zoontje, Cristiano Ronaldo Junior.

Reacties

Maar zijn jongen wil erg graag op zijn sportieve vader lijken en lijkt zich nu al suf te trainen. Hij traint zoveel, dat hij al echte spieren krijgt. Iets wat niet heel gewoon is voor een jong kind. Daar wordt al heftig op gereageerd. Zo schrijft iemand: “Geef je jongen eens wat eten. Hij ziet eruit alsof hij geen koolhydraten binnenkrijgt, alleen maar proteïnen om spieren te kweken”. Een ander zegt: “Toen ik zo oud was voetbalde ik lekker op straat, maar deze jongen staat alleen maar in de sportschool”.

De foto waar het om gaat:

Een eerder foto van vader en zoon samen:

Bron: Instagram. Beeld: ANP