Zo ziet voetballer Marc Overmars er nu uit

We kennen ‘m allemaal als jong en gretig broekie dat furore maakte bij Ajax en de Engelse club Arsenal. Marc Overmars is inmiddels 44. Benieuwd hoe hij er nu uitziet?

Overmars groeide op in Epe en begon zijn carrière als profvoetballer bij Go Ahead Eagles in Deventer. In 1992 maakte hij zijn debuut bij Ajax:

Met Aron Winter in 1994:

Met – toen nog – zijn vriendin Chantal van Woensel in 2008:

Tegenwoordig

Na Ajax en Arsenal speelde Overmars nog vier seizoenen voor Barcelona. Door enkel- en knieblessures moest hij zijn carrière als prof opgeven. Tegenwoordig is hij directeur voetbalzaken bij Ajax. In augustus 2017 trouwde hij met Chantal, met wie hij twee zoontjes heeft. Marc Overmars ziet er nu zó uit:

Elke dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Beeld: ANP