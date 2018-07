Zweedse voetballer mist geboorte dochtertje door WK: "Ik ga de wedstrijd niet missen"

De Zweedse voetbalploeg wist het tijdens het WK tot de kwartfinale te schoppen. Een belangrijke wedstrijd, zo ook voor de Zweedse voetballer Anderas Granqvist (33). Hij miste de geboorte van zijn dochtertje om mee te kunnen voetballen.

Terwijl Granqvist in Rusland zat voor de wedstrijd tegen Engeland, beviel zijn vrouw donderdag van hun tweede kindje.

Twijfelen

Granqvist twijfelde nog even of hij terug zou vliegen naar Zweden, maar het was zijn vrouw Sofie die hem overtuigde om in Rusland te blijven. “Mijn vrouw is een heel sterk persoon en we wisten dat deze situatie zou kunnen ontstaan voordat ik hierheen ging. Als ik in de gelegenheid ben, vlieg ik snel naar huis. Maar wat er ook gebeurt, ik ga de kwartfinale niet missen”, vertelde de voetballer voor de wedstrijd.

Genieten

De speler van het elftal voegt er nog aan toe: “Een dochter krijgen is het mooiste wat er bestaat op de wereld. En als voetballer op een WK een kwartfinale spelen, is ook heel bijzonder. Ik probeer van allebei te genieten.” Jammer genoeg voor het Zweedse team verloren ze uiteindelijk met 0-2 van Engeland.

Geboorte

Granqvist kondigde het nieuws van de geboorte aan op Instagram. Hij postte een foto en schreef daarbij: ‘Zo blij en trots op mijn vrouw. Beiden zijn gezond en doen het goed.’ Het stel heeft samen al een dochtertje genaamd Nova.

