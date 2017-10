In déze maand zijn voetgangers het vaakst slachtoffer van een ongeluk

Het wordt weer donkerder buiten en dat betekent ook dat voetgangers en fietsers moeilijker te zien zijn op de wegen.

Elk jaar vinden de meeste ongelukken met fietsers en voetgangers in november plaats.

Eng

Vooral voor voetgangers is het uitkijken. Ze zijn gemiddeld 4 tot 5 keer vaker betrokken bij verkeersongelukken dan in het voorjaar en de zomer. Dat komt voornamelijk door het slechte weer. Voetgangers zijn dan moeilijker te zien als het buiten regent, mistig is of als het nog lang donker blijft. Fietsers zijn in de donkere herfst- en wintermaanden ongeveer 3 keer vaker bij een ongeluk betrokken.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock