Babynieuws: déze geliefde Voice-kandidaat is zwanger

Wat een fijne dag voor deze altijd vrolijke Voice-kandidaat. Ze is jarig én ze is in verwachting.

Zangeres Tjindjara deed afgelopen seizoen in het team van Ali mee aan het zangprogramma. Ze viel een week voor de finale af. In de musical The Bodyguard was zij de understudy van Romy Monteiro.

Zo blij

Nu laat ze op Instagram weten dat ze zwanger is. Ze deelt haar eerste echofoto met haar volgers. “Ik ben jarig en dit kleine wondertje zit in mijn buik. Wat een FEEST!! Ik ben zo intens gelukkig”, schrijft ze erbij.

Bron: Telegraaf. Beeld: Instagram