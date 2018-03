The Voice Kids-kijkers hebben de grootste lol om danspasjes van Ilse en Douwe Bob

The Voice Kids wordt net als haar grotere broer door veel Nederlanders met plezier bekeken.

En dat komt niet alleen door alle talenten die er dit jaar meedoen.

Knap gedaan

Want dat de meiden die meedoen aan de talentenjacht kunnen zingen, dat is wel duidelijk. Zeker het meidengroepje dat bestaat uit Sofie (9), Robine (8) en Nikia (9) stal de show. Wat een aandoenlijk en goed optreden gaven zijn. Ze zongen het nummer ‘Stop’ van de Spice Girls, en omdat ze dat zo goed deden, werden ze omgedoopt tot ‘Voice Girls’. Uiteindelijk kon coach Ali maar één meisje door laten gaan naar de volgende ronde. Hij koos voor Nikia. Maar dat vonden de andere twee zangeressen niet erg. ,”En we blijven nog steeds vriendinnen”, zeiden ze tegen elkaar.

Maar kijkers konden vooral lachen om de danspasjes van twee juryleden, Ilse de Lange en Douwe Bob. Hun moves worden nu massaal gedeeld op Twitter. Ach, wij vinden ze leuk, hoor:

Douwe:

Als je zeker weet dat je de tiramisu neemt maar dan zie je de chocoladepudding. #tvk @douwe_bob #thevoicekids pic.twitter.com/zYrORQOsr7 — Evelien (@SMPLEvelien) 30 maart 2018

Ilse:

Ik, wanneer ik indruk op iemand probeer te maken met mijn dansmoves. #tvk #thevoicekids pic.twitter.com/KsSB8OsqmU — Tim Schaap (@timmieschaap) 30 maart 2018

Bron & Beeld: Twitter