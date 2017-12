Voice-winnares Pleun onthult hoe het eraan toeging ná haar winst

Vorig seizoen was zangeres Pleun Bierbooms de winnaar van The Voice of Holland. Wat gebeurt er eigenlijk na het winnen van zo’n talentenjacht?

Winnares Pleun Bierbooms doet in een interview met NRC Handelsblad een boekje open over de gebeurtenissen achter de schermen bij The Voice of Holland. Zo vertelt ze dat ze al voordat ze auditie deed op televisie, 2 keer in Hilversum was geweest waar ze onder andere meerdere nummers voor een vakjury moest zingen. Ook moest ze voor haar eerste auditie, net als alle andere kandidaten, al een overeenkomst tekenen.

Waylon

Pleun won en kreeg een platencontract bij platenmaatschappij 8ball Music. Inmiddels heeft ze al 3 managers gehad omdat er niet goed naar haar wensen geluisterd werd. Ze had graag een plan willen maken, maar daar leek geen tijd voor te zijn: “Ze willen dat je zo veel mogelijk klussen aanneemt. Zo veel mogelijk gaat doen. Het klikte gewoon iedere keer niet”, vertelt Pleun in het interview met NRC. Op steun van haar coach Waylon hoeft ze ook niet te rekenen, het contact met hem is verwaterd. “Ik snap dat hij het druk heeft. Maar toch. Al is het maar af en toe een appje met ‘hoe gaat het’?” Al met al had Pleun er naar eigen zeggen meer van verwacht. “Nu heb ik gewonnen en sta ik nog steeds onderaan de ladder. Misschien moet ik daar aan wennen. Dat het nog steeds klimmen is.”

Bron: NRC Handelsblad. Beeld: ANP.