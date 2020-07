Angela Groothuizen legt uit waarom het misging met ‘The voice senior’

Naast Angela Groothuizen, Frans Bauer en Ilse DeLange gaat Gerard Joling de senioren begeleiden in het nieuwe seizoen van The voice senior. RTL had een heuse campagne bedacht om de naam van Gerard bekend te maken. Zo moesten kijkers nieuwsgierig worden wie de 4e coach zou zijn. Echter poste Angela Groothuizen niets vermoedend de naam van Gerard op Instagram.

Bij RTL Boulevard vertelt de presentatrice dat ze behoorlijk baalt van haar blunder. Het was volgens haar helemaal niet de bedoeling uit te lekken wie Marco Borsato gaat vervangen als coach.

Gerard Joling nieuwe coach The voice senior

RTL wilde de naam van Gerard onthullen in een paginagrote advertentie in het AD, ter waarde van € 25.000,-. Maar ja, toen had Angela het al verklapt. De presentatrice laat weten dat de persafdeling van RTL daar flink van schrok.