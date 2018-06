Volgend jaar geen Linda's Zomerweek op de buis

Volgend jaar zal er de hele zomer geen Linda’s Zomerweek te zien zijn. Linda de Mol slaat namelijk een jaartje over en dat doet ze met een reden.

Korte vakantie

“Dit heeft niets te maken met het feit of ik bij RTL blijf of niet”, vertelt ze aan RTL Boulevard. Er gingen namelijk geruchten dat de presentatrice een overstap zou maken naar SBS. Linda neemt gewoon wat extra rust. “Ik ga deze zomer een film maken en daarom heb ik voor mijn doen een korte vakantie.

Frankrijk

Het gaat over Linda’s Zomerweek van volgend jaar. De opnamen voor het komend seizoen zijn namelijk al in volle gang. Het zesde seizoen wordt in augustus uitgezonden en dan komen er weer verschillende BN’ers langs bij Linda in ‘haar’ tuin. Het thema van dit jaar is Frankrijk. Onder andere Ilse Warringa, Kjeld Nuis, Sophie Hilbrand en Johan Derksen komen deze zomer langs bij Linda. Dit jaar ontfermt Elske DeWall zich over de muziek voor de talkshow.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP