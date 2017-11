Waarom je juist volgende week even een ritje naar België moet maken

Het is natuurlijk altijd een goed idee om er een paar dagen tussenuit te gaan en onze zuiderburen te bezoeken, maar volgende week is dat nóg een beetje leuker.

Volgende week worden de voormalige grensovergangen in Doornik, Zelzate, Kelmis en De Panne namelijk voor een week omgetoverd tot patatkramen en bestuurders kunnen hier voor een paar dagen gratis friet halen. Waarom? Om te vieren dat het volgende week de Week van de Friet is in België.

Thuiskomen

De actie werd bedacht door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing om het gevoel van thuiskomen nog sterker te maken. Het eerste wat je wilt als je over de grens in België komt, is natuurlijk ook een zak echte Vlaamse friet. De actie begint maandag in Doornik, gaat dinsdag dan door naar Zelzate, woensdag in Kelmis en donderdag in De Panne. Op naar België!

Bron: PZC.nl. Beeld: iStock.