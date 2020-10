Volgens oud-mol Rob Dekay is dít de mol

Vorig seizoen van Wie is de mol? mocht Rob Dekay in de huid van de mol kruipen. Als ervaringsdeskundige weet hij dus precies hoe een mol handelt in het spel. En daarom denkt hij te weten wie het dit seizoen is.

In een interview met Rtl Boulevard vertelt Rob waar hij op let als hij naar Wie is de mol? kijkt. Zo bestudeert hij eerst met wat voor groep hij te maken heeft en probeert hij te bepalen of de makers van het programma voor een man of een vrouw zouden gaan dit jaar. Dit seizoen leverde hem dat twee verdachten op: Horace en Peggy. “Maar we weten inmiddels hoe dat is afgelopen”, zegt hij over Horace.

Verdachte

Hij gaat nu dus vol voor Peggy. “Ik denk écht dat Peggy de Mol is dit jaar. Ze is een hele slimme tante en heeft volgens mij wel invloed op de groep.” Daarbij let hij als oud-mol op heel specifieke dingen als hij het programma kijkt. “Je bent heel bewust van bepaalde Mol-acties. Je kijkt echt naar een opdracht en probeert te bedenken waar wil de Mol staan? Waar heeft de Mol baat bij? Daar kijk je écht anders naar.” Die tactiek bracht hem dus bij Peggy.