Volgens wetenschappers kun je dít het beste eten als je wilt afvallen

Als je graag wilt afvallen dan kun je zout en suiker maar beter vermijden. Helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan: soms heb je gewoon zin in een vette hap of een lekkere chocoladereep.

Volgens Chinese wetenschappers is er echter een gemakkelijke truc waarmee je deze ongezonde trek kunt voorkomen, namelijk: pikant eten!

Positief effect gezondheid

Pikant eten zou er namelijk voor zorgen dat je minder trek hebt in producten met zout en suiker én het zou ook nog eens een positief effect hebben op je gezondheid in het algemeen. Uit hersenscans is namelijk gebleken dat onze hersenen op dezelfde manier reageren bij zout en pikant eten. Dit betekent dat pikant eten kan helpen om je drang naar zoute producten af te remmen.

Foppen van brein

Voor het onderzoek kreeg een groep proefpersonen regelmatig pikant eten voorgeschoteld. En wat bleek? De proefpersonen aten hierdoor dagelijks maar liefst 2,5 gram minder zout én hadden ook nog eens een lagere bloeddruk. “We denken dat pikant eten ons brein kan ‘foppen’ als we zout eten proeven. We proeven namelijk evenveel zout, zelfs als we er eigenlijk minder van eten“, zegt Zhiming Zhu, professor endocrinologie en auteur van de studie.

Bij suiker anders

Vooral de mensen die niet gewend waren om regelmatig pepers te eten, bleken gemiddeld 7-kcal per maaltijd minder te consumeren als er een halve lepel gesnipperde rode peper aan hun maaltijd werd toegevoegd. Een flink verschil dus. Voor suiker is het bewijs helaas wat minder duidelijk. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de zin in suiker kan afnemen door het eten van cayennepeper. Dit bleek ook zo voor de proefpersonen van het nieuwe onderzoek te zijn, alleen grepen deze hierdoor weer sneller naar vet eten.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock