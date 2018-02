Dít wist je nog niet over Volkert en Hannah uit 'De Luizenmoeder'

Iedereen mag het dan wel vooral over Juf Ank uit ‘De Luizenmoeder’ hebben, maar wij willen toch ook even de aandacht vragen voor Volkert en Hannah.

En vooral over het verhaal achter die twee.



Nu niet meer

In de serie hebben Volkert en Hannah misschien niet zoveel met elkaar te maken, maar van de acteurs die deze personages spelen, kan dat niet gezegd worden. Wat veel mensen niet weten is dat actrice Jennifer Hoffman en acteur en cabaretier Henry van Loon een relatie hadden. De twee waren van 2011 tot eind 2017 een setje. Of de twee nog samen waren tijdens de opnames van ‘De Luizenmoeder’ is een beetje onduidelijk, maar inmiddels zijn ze wel uit elkaar.

#paris #💋 Een bericht gedeeld door Henry Van Loon (@henryvanloon) op 19 Okt 2016 om 6:09 (PDT)



Beeld: AVROTROS.