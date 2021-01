Bijzondere vondst in ‘Tussen kunst en kitsch’ doet kijkers versteld staan

De kans is groot dat jij als kind fanatiek knikkerde. Misschien doen je (klein)kinderen het momenteel ook. Maar volwassenen? Díe knikkeren niet vaak meer. Toch gaat bekend Nederland de strijd aan op de knikkerbaan, in het nieuwe SBS6-programma Marble Mania. Presentator Winston Gerschtanowitz (44) vertelt over het programma: “Het is hilarisch om te zien dat volwassenen bloedfanatiek worden.”

In Marble Mania draait het letterlijk om de knikkers. In elke aflevering nemen drie BN’ers die een bepaalde band met elkaar hebben het tegen elkaar op: ze zijn vrienden, collega’s of juist concurrenten. Elke BN’er speelt voor een zelfgekozen goed doel, gesteund door de Vriendenloterij. En als kijker thuis kun je ook meespelen, door via het weddenschapsformulier op een bepaalde knikkerkleur in te zetten. Wint jouw kleur? Dan moet jouw tegenstander een door jou gekozen klusje klaren.

Geluk en behendigheid

Winston Gerschtanowitz vertelt enthousiast dat Marble Mania een familieshow is waarin je veel gelach kunt verwachten. “Het spel bestaat uit een combinatie van geluksbanen en behendigheidsbanen. Bij de behendigheidsbanen moeten de spelers heel goed hun best doen en laten zien of ze balgevoel hebben en tactisch kunnen spelen. Daarna volgt een geluksbaan en daarbij is het gewoon afwachten hoe de knikker rolt. Een heel leuke combinatie vind ik.”

De BN’ers die meedoen zijn niet de minsten, benadrukt Winston. “We hebben echt een heel leuke lijst met deelnemers kunnen krijgen. Dat is altijd een beetje een hoop die je hebt wanneer je een spelprogramma maakt. Je gaat altijd voor de toppers uit de BN’er-wereld, maar de helft daarvan kan dan vaak niet. Maar nu hebben we echt veel grote namen kunnen krijgen die mee wilden doen, dat is wel echt heel tof.” Zo spelen onder anderen Nick en Simon, Kees Tol, Wesley Sneijder en Ronald de Boer mee.

Nostalgie

Ondanks de coronaperiode konden de opnames met de nodige maatregelen toch gewoon doorgaan. Winston Gerschtanowitz vertelt dat het scheelt dat Marble Mania een programma zonder publiek is. Of hij zelf ook meegespeeld heeft? “Jazeker! Het riep echt nostalgische gevoelens op, want als kind heb ik veel geknikkerd en ik was er ook heel goed in. Mijn kinderen hebben me geen nieuwe tactieken geleerd, maar mijn jongste zoon is wel meegegaan naar de opnames in de studio en ik zag wat het met het mannetje deed. Geweldig! Hij wilde kijken en meedoen, hij vond het zo leuk!”

Enthousiasmeren

Winston beseft wel dat er tegenwoordig een stuk minder geknikkerd wordt dan vroeger. “Maar het knikkeren is nog steeds niet weg. Mijn kinderen hebben nog steeds een knikkerbaan, maar er is natuurlijk ook een spelcomputer waar veel mee gespeeld wordt. Ze zitten momenteel toch meer binnen, ik zeg de hele dag tegen ze: ‘Ga nou eens naar buiten!’. Dat is wel een discussiepunt thuis momenteel, dus hopelijk maakt dit ze enthousiaster om weer meer te gaan knikkeren en buitenspelen.”

Huilen van het lachen

“Er zijn zo veel hilarische momenten geweest, de opnames waren echt lachen. Zo zie je bijvoorbeeld Wesley Sneijder bloedserieus een potje spelen tegen Giovanni van Bronckhorst, dat is dan toch wel echt bijzonder om te zien”, verklapt Winston. “Zij staan in de eerst aflevering met Ronald de Boer en dat levert hilarische televisie op. Wat me heel erg is bijgebleven is de opname met Sander Lantinga, die stond toch een partij op te scheppen over hoe behendig hij is en dat hij in het lokale jeu des boules-team heeft gezeten. Vervolgens moest hij aan de bak en je raadt het al; hij bakte er helemaal niks van. Dat vond ik hilarisch, we hebben gehuild van het lachen. Wie had dat gedacht, dat we op basis van zoiets simpels een programma zouden kunnen maken.”

Spannend

Toch blijft het lanceren van een nieuw programma spannend. Zelfs voor een geliefd en ervaren televisieman als Winston Gerschtanowitz. “De dagen voorafgaand zijn wel spannend, ja. Ik ben het punt in mijn leven wel voorbij dat de kijkcijfers zaligmakend en allesbepalend zijn, maar het blijft toch heel belangrijk want daar wordt het succes van het progamma wel mee bepaald. Maar er was zo veel enthousiasme tijdens het maken van dit programma, ik hoop gewoon dat iedereen er net zo blij van wordt.”

Marble Mania is vanaf donderdag 21 januari om 20.30 uur wekelijks te zien op SBS6.

Bron: SBS6. Beeld: SBS6