Kijkers enthousiast over positief stel in ‘Voor hetzelfde geld’

De haven in Scheveningen is een prachtige locatie om te wonen, maar toch zijn Stef en Ingrid op zoek naar iets anders. Meer buiten en vooral: kippen voor het huis. Het stel schakelde daarom het team van Voor hetzelfde geld in en dat leverde een mooie zoektocht op.

Het verloop van de zoektocht van de huizenzoekers in Voor Hetzelfde Geld gaat vaak volgens hetzelfde patroon: de stellen wonen momenteel in de stad, maar willen liever toch wat groter gaan wonen. Omdat de huizenprijzen in de stad de pan uit rijzen, lukt dat in hun huidige woonplaats niet en willen ze weleens zien wat ze in een ander deel van het land voor hetzelfde bedrag kunnen kopen. Ze gaan met Natasja Froger de huizen bekijken, in een van de huizen proefwonen en komen er dan meestal achter dat het toch wel heel ver van hun werk is en ze de drukte en winkels toch wel missen. Missie mislukt.