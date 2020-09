‘Voor hetzelfde geld’-kijkers verbaasd over stadse Sabrina in Zeeland

Maandagavond waren Sabrina en Maarten te zien in Voor hetzelfde geld. Het stel, dat in het bruisende Tilburg woont, is op zoek naar een plek waar de kinderen rustig kunnen opgroeien. Maar Sabrina en Maarten blijken dat toch anders voor zich te zien.

En de kijkers vinden daar een boel van.

Voor hetzelfde geld

Sabrina en Maarten hebben het drukke Tilburg altijd heel fijn gevonden. Maar nu er kinderen in hun leven zijn, is dat veranderd. Op zoek naar meer rust en ruimte, heeft het stel zich opgegeven voor Voor hetzelfde geld. Zij hopen dat het programma hen kan helpen aan een huis waar de kinderen rustig kunnen opgroeien en waar ’s nachts geen feestende jongeren te horen zijn. Met een budget van €450.000 is er keuze genoeg.

Sabrina blijft het liefst dichtbij de stad, maar Maarten, die opgroeide in Zeeland, ziet het ook wel zitten om wat verder weg te gaan wonen. Uiteindelijk gaat de voorkeur van het stel uit naar een woning in het Zeeuwse Vlissingen, zo’n 1,5 uur van Tilburg vandaan. De kijkers hebben er een hard hoofd in dat de nieuwe woonplaats een match is voor Sabrina, die toch echt meer iemand lijkt voor het stadse leven.

Kijken of we de Brabantse gezelligheid kunnen vinden in Zeeland🙈, dat gaat niet lukken #voorhetzelfdegeld — karin (@GewoonKaatje) September 14, 2020

Ik denk dat Sabrina het geluk niet gaat vinden in Zeeland #voorhetzelfdegeld — Linda (@Lintweetsagogo) September 14, 2020

Proefwonen

En al gauw blijkt dat de kijkers het bij het goede eind hadden. Maarten is door het dolle heen tijdens het proefwonen in Vlissingen. Maar Sabrina is nog niet helemaal om. Vlissingen voelt voor haar toch wel even anders dan het altijd levendige Tilburg.