‘Voor hetzelfde geld’-koppel hakt de knoop door na lang twijfelen

In de nieuwe aflevering van Voor hetzelfde geld gaan Eric en Maryse na een lange latrelatie op zoek naar een koophuis. De 2 hebben echter wel wat eisen.

Maryse woont in Haarlem en Eric woont in Nijmegen. In de nieuwste aflevering laat het koppel weten dat ze de drukke steden en het heen-en-weer reizen helemaal zat zijn. Ze schakelen daarom hulp van Voor hetzelfde geld in.

Droomhuis

Het koppel heeft wel wat eisen voor hun droomhuis. Zo laten ze aan presentatrice Natasja Froger weten dat ze dichtbij Haarlem en Nijmegen willen zitten. Verder is hun wens een vrijstaand groot huis met een grote tuin én ze willen water in de buurt hebben van huis. Dat hadden de twee namelijk ook in hun voormalige woonplaatsen.