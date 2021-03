Minister Hugo de Jonge (43) sprak dinsdagavond de voorspelling uit dat begin juli iedereen in Nederland die een vaccin wil, de eerste prik van het coronavaccin zou moeten hebben gehad. Is dat optimistisch of realistisch? En hoe zit het met de volgorde?

Hierbij een overzicht.

Voor juli het coronavaccin

Eerst was de verwachting dat iedereen pas in het najaar de eerste prik zou hebben gehad, maar volgens De Jonge zou het best eens eerder kunnen zijn. En de berekening die daarachter schuilgaat, gaat als volgt: In Nederland zijn er zo’n 14 miljoen volwassenen. Naar schatting willen 11,5 of 12 miljoen van hen een coronavaccin. Eind juni zouden er maar liefst 21 miljoen vaccins in Nederland zijn.

Maar kan de GGD al die prikken wel zetten voor juli? Dat beeld ziet er rooskleurig uit. Vorige week werden er 320.000 prikken gezet en naar verwachting zal er in het tweede kwartaal nog sneller geprikt worden. Er wordt zelfs rekening gehouden met 2,5 miljoen prikken per week. Met die snelheid zou er voor 1 juli maar liefst 18 miljoen keer geprikt zijn. Daarmee komt de voorspelling van De Jonge dus uit.

Fouten en vertragingen

Al is er wel een kleine maar. Er gaat namelijk ook van alles mis wat het vaccineren betreft. 80+-ers worden van het kastje naar de muur gestuurd omdat priklocaties zijn volgeboekt. Veel ouderen zijn niet heel mobiel en moeten dan ook lang wachten tot er een priklocatie vrij is dichtbij huis. Daarbij hebben de uitnodigingsbrieven soms wat vertraging. Daarom zijn er mensen die wel in aanmerking komen voor een vaccin, maar hem simpelweg nog niet op kunnen halen.