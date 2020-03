Vooral vrouwen houden Nederland draaiende tijdens coronacrisis

Een applausje voor de vrouwen! Tijdens de coronacrisis zijn het namelijk vooral vrouwen die de samenleving in Nederland draaiende houden.

De Rijksoverheid heeft na de uitbraak van het coronavirus een lijst opgemaakt met cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden tijdens de coronacrisis.

Advertentie

Belangrijk

Het gaat om beroepen die essentieel zijn in het helpen van mensen die zijn besmet. Maar deze mensen zijn ook belangrijk voor de rest van de Nederlandse bevolking, die veelal thuiszit om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Opvallend is dat bijna twee derde van deze belangrijke beroepen wordt vervuld door vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Consultancy.

Overgrote deel

Uit een ruwe analyse van de 9 miljoen werkenden in Nederland blijkt dat ongeveer 3,2 miljoen mensen tot de groep ‘cruciale beroepen’ behoren. Deze groep bestaat dus voor het overgrote deel uit vrouwen: 2 miljoen van de cruciale beroepen worden vervuld door vrouwen, de overige 1,2 miljoen door mannen. Dit voornamelijk door sectoren als de zorg, de kinderopvang en het onderwijs.

In de zorg

Volgens de analyse is maar liefst 93% van de verzorgenden vrouw. Bij leiders kinderopvang is dit 89% en bij verpleegkundigen 87%. Van de artsen is 60% vrouw, net als van de circa 33.000 mensen die in Nederland werkzaam zijn als journalist. Onder ambtenaren zijn vrouwen met 58% ook nog ruim in de meerderheid.

Mannen

Maar er zijn ook een paar cruciale beroepen die wél grotendeels door mannen wordt gedomineerd, zoals vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs en trambestuurders. Maar ook in de sectoren logistiek, hoger onderwijs en vakkenvullers is het grootste deel man.

Vooral vrouwen draaien Nederland tijdens de #CoronaCrisis. pic.twitter.com/JuxK1nLYje — Bas van Weegberg (@BasWeegberg) March 19, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Consultancy. Beeld: iStock