Kijkers denken bij ‘De vooravond’ vooral aan dít woord uit ‘De luizenmoeder’

Het is nog even wennen, het nieuwe actualiteitenprogramma op de vroege avond op NPO1. De vooravond lijkt op DWDD, maar is het niet. De presentatoren, de komedianten, het is allemaal nog nieuw. En kennelijk moeten veel kijker ook wennen aan de naam van de talkshow.

Zo denken veel Twitteraars aan een heel ander woord. Een woord uit De luizenmoeder

Vooravond of voorbips

Het woord ‘vooravond’ staat gewoon in de Van Dale, met zelfs 2 verschillende beschrijvingen (die beide erg van toepassing zijn op het nieuwe actualiteitenprogramma). Zo betekent het zowel ‘avond’ als ‘een dag of meer van tevoren’. Bijvoorbeeld in de zin: we staan aan de vooravond van grote gebeurtenissen.