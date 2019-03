Voorbereidingen kerstfeest zorgen voor grote hilariteit bij kijkers van 'De Luizenmoeder'

Waar kijkers vorige week absoluut niet te spreken waren over De Luizenmoeder, is dat deze zondag niet het geval. Op Twitter stromen de enthousiaste reacties over de nieuwste aflevering massaal binnen.

Deze keer staat de Klimop in het teken van het kerstfeest, maar de voorbereidingen verlopen nogal stroef.

Kerst zonder gluten of lactose

Iets wat Hannah ervaart wanneer ze het voor het kerstdiner rekening moet houden met kinderen die niet tegen gluten of lactose kunnen. Wanneer vader Karel uitlegt dat zelfs een stokbroodje uit den boze is (met het risico op een levensgevaarlijke kruisbesmetting wanneer de kruimels in het rond vliegen) is Hannah er helemaal klaar mee. Haar uitspraak ‘straks is er nog een kind met een klokhuis-allergie’ zorgt bij kijkers voor de nodige hilariteit.

Hilarische uitspraken

Ook de repetities van het toneelstuk lopen allesbehalve soepel. Zo geeft Nancy haar eigen vertaling aan ‘jezus was een rechtschapen man’ (jezus was een recht geschapen man) en krijgt de zin ‘De engel trad bij haar naar binnen’ ineens een dubbele betekenis. Kortom: het was weer ouderwets genieten!

‘De Engel trad bij haar binnen Folkert!’ #DeLuizenmoeder pic.twitter.com/I64CfRe03l — M Y R A 💃🏾 (@Skierwiefke) 3 maart 2019

Een groot en recht geschapen man 🤣 #DeLuizenmoeder — Robin 📏🛠🔩 (@paazverhalen) 3 maart 2019

Ik heb zin in de kerst🎄#DeLuizenmoeder — Nensiepensie (@Nensiepensie) 3 maart 2019

Geweldig zo herkenbaar dat kerstdiner hahahah #luizenmoeder #deluizenmoeder alle allergieen en intoleranties… — Monique (@Suniek) 3 maart 2019

Bron: De Luizenmoeder, Twitter. Beeld: Avrotros