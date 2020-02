Voormalig beveiliger laat de alibi van prins Andrew wankelen

Nog steeds is de rust niet wedergekeerd in het leven van prins Andrew. Sinds november ligt de prins onder vuur vanwege zijn verbanden met de inmiddels overleden pedoseksueel Jeffrey Epstein. Ook Andrew zelf zou vermoedelijk betrokken zijn geweest bij seksueel misbruik. En het alibi waarmee Andrew dit ontkende, lijkt nu te gaan wankelen.

Een berucht interview met BBC Newsnight dat Andrew in november van 2019 had, heeft behoorlijk wat losgemaakt. Andrew werd al eerder beschuldigd door Virginia Roberts, die claimde op haar 17e seksueel te zijn misbruikt door de prins. Dit zou hebben plaatsgevonden in het huis van Ghislaine Maxwell, dichtbij Buckingham Palace. In het interview met BBC gaat Andrew daar op in. Hij geeft aan dat hij de nacht waarop zij claimt dat dit gebeurde, de nacht van 10 op 11 maart 2001, gewoon thuis te zijn geweest. In het interview vertelt hij dat hij eerder die dag met zijn dochter Beatrice naar de pizzeria was geweest en de rest van de avond gewoon thuisbleef. Het misbruik had dus nooit plaats kunnen vinden.

Een ander verhaal

Maar er is ook een ander verhaal. De voormalig beveiliger van prins Andrew heeft zijn herinnering van deze nacht naar buiten gebracht, en dat betekent niet veel goeds voor prins Andrew. Volgens de beveiliger was de prins namelijk helemaal niet thuis deze avond. Hij herinnert zich een nacht rond die datum waarin de prins in de vroege uurtjes pas thuiskwam bij Buckingham Palace. Hij zou zelfs hebben gescholden op de wachters die de toegangspoort niet snel genoeg openden.

FBI

De beveiliger die dit verhaal naar buiten bracht, durft niet met 100% zekerheid te zeggen of het daadwerkelijk de nacht van 10 op 11 maart was, daarvoor moet hij zijn dienstrooster van maart 2001 terugzien. Hij heeft dit al aangevraagd. Wél weet hij het zeker genoeg om zijn verhaal als verklaring op schrift te hebben gesteld. En zijn verhaal wordt zeer serieus genomen. Zelfs de FBI zou belangstelling hebben voor zijn verklaring en het nader willen onderzoeken. Het vermoeden van de beveiliger opent hoe dan ook deuren om de claim van Virgninia Roberts verder te onderzoeken.

Grote break

Het is een grote break in de zaak rondom prins Andrew aangezien geen enkele ambtenaar van het paleis eerder iets wilde loslaten over Andrews doen en laten in de nacht van 10 op 11 maart om het land niet in gevaar te brengen.

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress.