Voormalig ‘GTST’-acteur Winston Post maakt bijzondere carrièreswitch

Voor voormalig GTST-acteur Winston Post is de tijd van onbezorgdheid voorbij. Nu veel televisieprogramma’s stil liggen vanwege het coronavirus, is de acteur genoodzaakt om in een andere branche werk te zoeken.

In een Instagrambericht laat hij weten dat hij een nieuwe baan heeft gevonden als rij-instructeur.

Carrière Winston Post

Winston Post begon zijn acteercarrière in 1999 in de RTL-serie Westenwind. Toch werd hij bij het grote publiek pas echt bekend toen hij de rol aannam van Benjamin Borges in Goede tijden, slechte tijden. Hij speelde maar liefst 4 jaar in de soap, van 2000 tot 2004. Sinds 2011 presenteert hij verschillende (gesponsorde) programma’s op RTL 4 en RTL 7, maar helaas voor de acteur liggen de opnames hiervan stil vanwege het coronavirus.