Wist je dat déze voormalig GTST-actrice al jaren de stem is van Pippi Langkous?

We genieten al 50 jaar van alle avonturen van Pippi Langkous, Tommy en Annika. Maar heb jij enig idee wie de Nederlandse stem achter Pippi is?

Je kunt je het misschien niet voorstellen, maar deze week is het precies 50 jaar geleden dat de kinderserie Pippi Langkous voor het eerst op de buis was.

Advertentie

Kinderstem

De serie komt uit Zweden, maar werd voor de kinderen in Nederland nagesynchroniseerd. En de vrouw die al tientallen jaren de Nederlandse stem vertolkte van Pippi is niemand minder dan Paula Majoor. We kennen haar allemaal als Antoinette Balk, haar personage in GTST in de jaren 90. Kun je het je nog herinneren?

Verlegen

Tegenwoordig is ze een bekende hoorspel actrice en je zult het niet voor kunnen stellen, maar na 50 jaar kan ze de kinderstem van Pippi nog steeds perfect nadoen. “Ik zeg altijd: doe je ogen dicht. Want nu zie je zo’n stem uit zo’n oud koppie komen. En dat is een beetje raar, hè?”, vertelt ze aan EditieNL. Vroeger voelde Paula zichzelf niet echt een Pippi, ze vond zichzelf eigenlijk meer een Annika. “Ik was zelf ook heel verlegen”, legt ze uit. Toch heeft ze vanwege haar stem uiteindelijk de rol van Pippi gekregen en daar is ze vandaag de dag nog steeds heel erg blij mee. Haar kleindochter Pippa is zelfs naar Pippi vernoemd.

Meerdere stemmen

Pippi is niet de enige kinderserie waarvoor Paula stemmen heeft ingesproken. Zo was ze ook de stem van onder andere Professor Anderling in de films van Harry Potter en Suske in Suske en Wiske. Maar de meesten kennen haar als Antoinette Balk in Goede Tijden, Slechte Tijden.

Pippi Langkous heet eigenlijk Pippi Långstrump en komt oorspronkelijk uit Zweden. Altijd al naar de hoofdstad van Zweden willen gaan? Dan is dit je kans! Boek nu een driedaags weekend naar Stockholm:

3-daagse stedentrip naar Stockholm vanaf €249,- Bekijk

De leukste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: EditieNL. Beeld: ANP