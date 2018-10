Voormalig Holidayshow-presentator Frank Masmeijer (57) is vandaag gearresteerd in een hotel in Breda. Waarom hij is aangehouden is nog niet bekend.

Wel heeft de politie aan NU.nl laten weten dat het inderdaad om Frank Masmeijer gaat.

Hoger beroep

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Frank vorig jaar tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij het smokkelen van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Het hof van Antwerpen wil op 16 november met de zaak beginnen. Masmeijer wil in hoger beroep zijn onschuld aantonen. Volgens hem is er geen bewijs voor de beschuldigingen.

Carrière

Masmeijer was jarenlang één van de vaste gezichten bij de NCRV. Hij presenteerde programma’s als de ‘Helemaal in je eentje show’, ‘de Holidayshow’ en ‘Dinges’. In 1994 kwam er echter abrupt een einde aan zijn samenwerking met de NCRV. De omroep gaf in de media aan dat Masmeijer niet meer paste in de programmering.

Cocaïnesmokkel

Na zijn televisiecarrière vestigde Masmeijer zich in België als uitbater van verschillende horecagelegenheden. In 2014 werd hij gearresteerd op verdenking van cocaïnesmokkel.

Bron: NU.nl. Beeld: ANP