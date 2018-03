Genieten: dít is het voorproefje van de nieuwste aflevering van de Luizenmoeder

De hitserie van het moment dat nu al genomineerd is voor een Televizier-Ring weet de spanning er goed in te houden.

De Luizenmoeder geeft namelijk alvast een voorproefje weg op Twitter van de nieuwste aflevering.

Kanjers

Die is eigenlijk pas zondag te zien, maar nu kunnen we alvast genieten van juf Ank en haar legendarische uitspraken. Wat zullen we basisschool de Klimop toch missen als dit seizoen voorbij is. Gelukkig wordt er al gesproken over seizoen nummer twee.

In de nieuwe aflevering geeft juf Ank kanjer-training aan groep 3. Dat valt niet helemaal goed bij de kinderen en hun ouders…

Juf Ank geeft kanjer-training aan groep 3, maar dit heeft negatief effect op de kids en hun ouders. #DeLuizenmoeder, zondag om 20:25 op @NPO3! pic.twitter.com/XNdsiQ30em — AVROTROS (@AVROTROS) 1 maart 2018

Je kunt de volgende aflevering 4 maart zien om 20.25 op NPO3.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Twitter / NPO3