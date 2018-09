Preview vierde aflevering 'Expeditie Robinson' zorgt nu al voor verbazing bij kijkers

Na drie afleveringen ‘Expeditie Robinson’ is de strijd losgebarsten. Al twee kandidaten moesten het eiland verlaten, maar vanaf volgende lijken de kandidaten pas écht fanatiek te worden.

Voorproefje

Aan het einde van de aflevering van gisteren was het voorproefje van de volgende aflevering weer te zien. Uit die beelden blijkt dat het volgende week íets minder gezellig wordt in Kamp Zuid. Kandidaat ‘I am Aisha’ lijkt het niet meer zo te hebben op kampgenoot Corry (King) Konings en maakt haar dat even goed duidelijk. Corry is een van de populairste kandidaten van dit seizoen en op Twitter ergeren mensen zich nu dan ook al aan de uitspraken van ‘I am Aisha’. Dat belooft wat:

Wie aan Corry King komt komt aan mij !!! #expeditierobinson #previewvolgendeaflevering — 𝒮𝒶𝓇𝒶𝒽 𝓂𝒾𝓈𝓈𝑒𝓈 𝒾𝒶𝓃 (@bohenbae) 20 september 2018

Net in de vooruitblik…. zin in volgende week…nog meer een hekel aan dat Aisha

We gaan GVD niet Corry aanvallen hè #ExpeditieRobinson — Johan M. (@johannes0492) 20 september 2018

Uh ik hoop toch echt niet dat die #iamaisha zo’n grote bek heeft tegen the one and only #corrykonings?!?! 😲 #ExpeditieRobinson @RTL5 — TONY🐶 (@TONY90045849) 20 september 2018

WTF? Volgende week Corry bashen? Kom je aan Corry… kom je aan Twitter…. #ExpeditieRobinson — Dear Rosemary (@rosemary_dear) 20 september 2018

Aisha een grote bek tegen the King? Yep – zij moet naar huis. #ExpeditieRobinson — Timselvision and Friends (@CalmAfterTheTim) 20 september 2018

Het ergste van de hele aflevering is toch wel het voorstukje van volgende week waarin I am Aisha (of whatever haar naam is) te keer gaat tegen KING Corry!!!

Nep nagels, nep haar, nep karakter!!! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/xf8lkoLVWw — Joey (@Dance19834) 21 september 2018

Dat voorstukje van volgende week waarbij Aisha tekeer gaat tegen Corry Konings… Daar krijg ik een partij jeuk van.

Ben benieuwd waar het over gaat.#expeditierobinson — Vlijtig Liezje (@VlijtigLiezje) 20 september 2018

Oh jee alle twitteraars van #teamcorry gaan volgende week los als dat onuitstaanbare kind brutaal wordt tegen onze King Corry. Kan niet wachten 😉 #ExpeditieRobinson — corina (@cstroo) 20 september 2018

Dit is Aisha – Aisha kookte de vorige aflevering bij het water.

– Nu ligt de vuursteen in het water.

– Aisha is er klaar mee want de vuursteen is kwijt. Don’t be like Aisha#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/5R7zfYjRQC — Jasper Schilder (@jasperschilder) 13 september 2018

