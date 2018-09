Déze wereldberoemdheid schrijft het voorwoord van Erica Terpstra's boek

Presentatrice Erica Terpstra (75) dacht dat het nóóit zou lukken, maar toch is het gelukt. De Dalai Lama heeft het voorwoord van haar kinderboek Een knipoog van de Boeddha geschreven. “Daar kun je alleen maar van dromen, dat zo’n persoon dat doet.”

De oud-politica schreef het kinderboek ter ere van de nieuwe tentoonstelling over Boeddha in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een Knipoog van de Boeddha gaat over Onno en Wendy, twee Nederlandse kinderen, die op zoek gaan naar het levensverhaal van Boeddha.

Een goede band

Erica ontmoette de Dalai Lama in 2014 tijdens de opnames van haar televisieprogramma Erica op Reis, maar had niet verwacht dat hij nu het voorwoord voor haar boek zou schrijven. Maar wie niet waagt…

“Het is geen geheim dat ik een zeer goede band heb met de dalai lama. Ik voel mij enorm tot deze groep aangetrokken”, vertelt Erica in het AD. Sterker nog: de Dalai Lama zorgde er volgens de immer positieve Erica voor dat het boek zó klaar was.

De tentoonstelling Het leven van Boeddha, de weg naar nu is vanaf 16 september te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Erica’s boek ligt vanaf 14 september in de winkel.

