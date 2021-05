Zo’n sigaretje bij een wijntje is misschien gezellig, maar gezond is het allerminst. Beter stoppen dus. Maar wat gebeurt er eigenlijk met je lijf als je stopt?

Dat roken slecht is voor de gezondheid, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Stoppen met roken heeft dan ook altijd zin, ook voor een korte tijd. Er zijn zelfs na twintig minuten al effecten merkbaar in je lichaam.

Als je stopt met roken kun je het volgende verwachten

Binnen twintig minuten

Na de laatste sigaret zijn je bloeddruk en polsslag weer terug in hun normale ritme.

Binnen twee uur

Is je hartritme ook weer normaal. Je vingertoppen en tenen voelen weer warm aan. Maar ook spelen de eerste ontwenningsverschijnselen na twee uur op. Je kunt angst, spanning en frustratie voelen. Verder kun je last krijgen van slaapproblemen en meer eetlust.

Binnen acht uur