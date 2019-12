Deze vreemde dubbele namen zijn in Nederland écht aan mensen gegeven

Iedereen mag zelf weten hoe ze zijn of haar kind noemen. Maar sommigen zijn wat namen betreft wat creatiever dan anderen.

En dus hebben sommige ouders in Nederland wel eens gekozen voor bijzondere dubbele voornamen. Even wat anders dan Noah, Emma of Julia.

Deze ruim 100 dubbele namen zijn écht gegeven in ons land.

Anna-Spiegel

April-June

Babyrose-Belen

Bas-Xerxes

Bibi-Del

Bien-Aimé

Bj-Jon

Blessing-VirginYah

Bliss-Blitzer

Bondjol-S

Booth-y

Broer-Jan

Bruce-Lee

Bun-Majoor

Cataleya-Ladonna

Catootje-Margootje

Chanel-Lyric

Charity-Jane

Che-Guevara

Cherokee-Guillem

Cindirella-Anaïs

Coco-Chanell

Comfort-Kate

Cri-cri

Denzel-Washington

Dethleff-Joop

Diamond-Earl

Didier-Diderôt

Dieu-Merci

Dingeman-Jan

Djay-Jay

Dok-Ruk

Don-Bosco

Don-Juan

Dong-dong

Eagle-Eye

Elle-Wijntje

Elton-John

Elvis-Hubertus

F.Ruben-John

Fannie-Piet

Fuk-Hoi

Garyjay-z

Gay-Lussac

Girly-Ann

Given-Joyfull-Love

Godspower-Iyklee

Golden-Prince

Grace-Kelly

Guy-Porsche

He-He

Heavenly-Angel

Hill-Lock

Ho-Ho

Inmaculada-Concepción

James-Dean

Jannelies-Liesanne

Janwillem-Henk

Jaquar-Dior

Jay-Z

Jelly-Jo

Jermaine-Jermaine

Jessey-James

Jezus-Maria

Jimi-Hendrik

Joa-J’aime

Johnny-Boy

Ketsia-Charmante

Kier-Jan

Kleopatra-Antonanette

Kokkie-Klaus

Kommer-Jan

La-Fleur

Laisa-J’adore

Liberty-Grace

Lijster-Lidewij

Liubliana-Diana

Lovely-Faith

Lujaylee-Lilly

Lumiére-Abgaïl

Mae-tresse

Makaveli-Shaquille

Man-fuk

Marie-Louisssse

Marxx-Alphelino

Maurvienshelly-Unique

May-June

Media-Trix

Mi’ami-Jeje

Petit-Loup

Pharaoh-Benjamin

phuc-Duc

Pi-air

Prince-Fritz-Cruene-August-Willem-Jan-Hendrik-Dick

Pâte-de-Loupé

Queen-Blessing

Reignbeau-Treasureley

Remt-Boy

Ri-JC

Saffron-L’Amour

Saharah-Jane

Sepp-Dietrich

Serenity-Hope

She-Cutie

She-Ra

Siegfried-Jozephszoon

Sint-Bastianus

Tiger-Lily

Treasure-Jackson

Valentino-love

Vanity-Pearl

Vlinder-Jezzebelle

Whooly-Whooly

Wim-Rosita

Wolf-K-Po

X’Jeàneyshá-Treáng

Yo-Willy

Yo-Yo

Zeus-Jan

Bron: MAMA Magazine. Beeld: iStock