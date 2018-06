Vreemde kritiek in 'Bed & Breakfast' zorgt voor hilarische reacties op Twitter

Bij een bed & breakfast denk je snel aan een gezellige boerderij waar een paar kamers in zijn gemaakt, maar er zijn stellen die het een stuk creatiever aanpakken. In het gelijknamige programma ‘Bed & Breakfast’ kwam gister weer een originele accommodatie voorbij en dat leverde hilarische reacties op.

In de aflevering van deze week, een herhaling, sliepen de kandidaten in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vooral de accommodatie in Noord-Brabant zorgde voor de pret die je van het programma gewend bent.

‘Zeikerds’

Deze bed & breakfast bestond uit twee losse ruimtes. Een grote ruimte waar je wel met twintig mensen zou kunnen slapen en een tiny house waar je met moeite met z’n tweeën in kon – in een stapelbed. Je zou denken dat het stel in de kleine ruimte de nodige kritiek had, maar juist zij waren verrassend positief. Het stel in de grote ruimte had wat op- en aanmerkingen en dat zorgde voor hilarische reacties op social media:

Niet open doen da’s Erika met der handdoeken #BenB pic.twitter.com/TjxGJLYXnv — Ilse🙋♀️ (@hetiswa) 3 juni 2018

Wat een diva. Godsamme. Dr vent kamt zelfs dr haar. Meine gute #benb — MRQ (@watzijnweuit) 3 juni 2018

Je hebt zeikerds en je hebt Erika. #benb — Annemarijn (@annemarijn3) 3 juni 2018

‘Ik hoor mezelf drie keer nahoesten en dat was best vervelend’ hahaha #benb — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 3 juni 2018

Niet goed geslapen vanwege de akoestiek. Ufkurs. #benb — Suzanne Unck (@suzanneunck) 3 juni 2018

‘We missen een lijstje do’s en dont’s in de kamer.’ Dat is serieus het laatste dat in mij op zou komen in een hotel/b&b #benb — Marijke (@marijkeonline) 3 juni 2018

#benb Oké, je kunt ook zo jaloers zijn op de ruimte dat je gaat zeiken over de akoestiek. — Kelly (@KelRebel) 3 juni 2018

Ik hoorde mezelf drie keer, het was een akoestische nachtmerrie #benb — Rob Duijn (@robduijn) 3 juni 2018

Als t stil is hoor je de akoestiek goed…#benb — Raymond Both (@RaymondBoth) 3 juni 2018

wat had ik die mopperkonten graag in dat overdekte stapelbed gezien. #benb — henri van veen (@henrivanveen) 3 juni 2018

Wat is dat #benb #bedandbreakfast toch een heerlijk programma. En wat een lief echtpaar die in het kleine poppenhuis moesten overnachten en er het positieve uithalen. Die zeggen “we gaan het meemaken”. Met de flow meegaan. En dan dat stel in die grote kamer. De akoestiek…🙄 Ok. — Imfeelinggood.nl ☕💕 (@ImFeelingGoodnl) 3 juni 2018

Je kunt de aflevering van Bed & Breakfast hier terugkijken.

