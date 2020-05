Anouks vriend Dominique doet boekje open over gezinsuitbreiding

Dominique Schemmekes (25) besloot dat het tijd was voor een rondje openhartigheid. Hij liet via Instagram zijn volgers hun brandendste vragen op hem afvuren. Of hij en Anouk nog een kind willen?

Met zes kinderen thuis is het huishouden van Dominique en Anouk al behoorlijk gezellig. Benjahmin Kingsley Stotijn, Elijah Jeremiah Stotijn, Phoenix Ray Stotijn, Jesiah Dox Coenen, Sion Jethro en Jelizah Rose krijgen waarschijnlijk dan ook niet binnenkort een broertje of zusje erbij. Of zoals Dominique het zegt: “Nee, zes is cool.”