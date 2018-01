Vriend van Barbie wordt bij haar vandaan gehouden: "Haar familie wil geen contact"

Jordi Ossel, de huidige partner van Samantha de Jong (28) wordt bij haar vandaan gehouden sinds ze in het ziekenhuis is opgenomen.

Jordi mag Barbie niet zien en hij heeft haar nog niet gesproken sinds ze is opgenomen. Hij doet zijn best voor haar, maar het maakt even niets uit wat hij doet: “Ik wil haar graag zien. Ik ben gisteren naar het ziekenhuis gegaan, maar daar werd ik tegengehouden. Ik kan wel stennis schoppen, maar daar schiet ik niets mee op.”

Onwetendheid

Jordi heeft geen idee hoe het nu met haar gaat. “Ze is al die tijd nog niet online geweest op WhatsApp.” Wel heeft hij aangegeven wat hij denkt dat er speelt: ‘het leven zou even te ingewikkeld zijn’, aldus Jordi. Hij is sinds een aantal weken met Samantha samen. Contact met haar familie, krijgt hij niet.

Mentale hulp

Het is duidelijk dat de realityster al tijden niet goed in haar vel zat. Dat kwam met name door het maken van het programma Samantha & Michael Scheiden Ermee Uit. “Het is de meest leugenachtige serie van allemaal. Ik denk dat 90 procent in scène is gezet, of gemanipuleerd.” Haar manager Jake, met wie ze onlangs ook brak, spreekt vanaf de zijlijn: “Haar ex woont in het buitenland en ik was er ook niet meer. Dus stond ze er – op eigen verzoek – zonder die twee stabiele factoren in haar leven helemaal alleen voor. Toen ik vertrok heb ik tegen Samantha’s ouders gezegd dat ze iets van mental coaching nodig heeft. Naar mijn weten heeft ze die geestelijke hulp op eigen verzoek nooit gezocht en gekregen.”

