Dit is hoe de vriend van Duncan Laurence eruitziet

Dat de Nederlandse zanger Duncan Laurence populair is, is wel duidelijk. Zo heeft hij flink wat aandacht van de internationale pers nu hij in Tel Aviv is én wordt er al een tijdje gespeculeerd dat Duncan wel eens het Songfestival kan winnen dit jaar. Toch heeft hij 1 allergrootste fan en dat is natuurlijk zijn vriend.

Duncan, die donderdagavond zal optreden tijdens de halve finale van het Songfestival, heeft een relatie met Gerco Derksen. De geliefde van de zanger wil liever niet te veel in de publiciteit, maar daar komt hij niet altijd onderuit, aldus Duncan.

Zo woont Duncans vriend

“Hoewel hij liever niet in de publiciteit wil, zal hij daar niet onderuit kunnen. Maar hij is erg trots op me”, zegt Duncan tegen Story. Gerco is met Duncan meegereisd naar Tel Aviv.

Benieuwd hoe de vriend van Duncan er uitziet? En wil je ook meteen weten hoe de geliefde van onze nationale trots woont? Dat kan, want Gerco heeft onlangs een interview gegeven aan Indebuurt, over zijn stulpje in Deventer. Bij het interview zie je foto’s van Gerco en zijn huis.

De mannen wonen (nog) niet samen. Gerco woont in Deventer en Duncan is pas verhuisd naar Amersfoort.

