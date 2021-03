Als je fan bent van de Meilandjes dan is het je vast niet ontgaan dat Erica een nieuwe vriend heeft. Eerder werd al bekend gemaakt dat Sander van Betten, privédetective van beroep, de gelukkige is.

Nu blijkt dat hij ook voor verschillende televisieprogramma’s heeft gewerkt, waaronder Boer zoekt vrouw.

In het weekblad Weekend vertelt Sander over zijn werk voor Boer zoekt vrouw: “Ik moest de boeren natrekken. Stel dat een boer zijn ex-vriendin heeft mishandeld en dat er nog een aangifte ligt, dan komt die natuurlijk altijd weer boven water. Dat wil je als omroep niet. Of dat een boer een slechte naam heeft, omdat hij heel agressief of drankzuchtig is.”

Negatief advies

Het is dan ook weleens voorgekomen dat hij dit soort negatieve informatie over deelnemende boeren vond. “Ik heb wel een paar keer een negatief advies over een boer moeten geven. Om wie dat ging, kan ik uiteraard niet zeggen”, aldus Sander. De redactie van het programma wilde niet dat bekend werd dat de boeren worden nagetrokken. “Ik werkte op de achtergrond voor de redactie. Ik wilde graag op de aftiteling, maar dat wilden ze absoluut niet. Het mocht niet naar buiten komen dat ze de boeren checkten. Dat was nogal een ding voor ze.”

Boeren gevolgd

Sander vertelt ook aan het weekblad hoe hij te werk ging: “Dan benaderde ik hun familie, soms uit naam van een ander. Ik dokterde uit wat de directe omgeving was van de familie en ging daar dan net buiten zitten. Als hij een zus had, belde ik de buren van die zus om te horen wat zij te vertellen hadden over die boer. Zo krijg je bruikbare informatie.” Per seizoen volgde Sander een stuk of twintig boeren, laat hij weten.

Meer televisieklussen

Dit is niet de enige klus die Sander voor de televisie gedaan heeft. Hij heeft zelfs een vrij bekende naam in de mediawereld. Zo werkte hij ook nauw samen met Peter R. de Vries en John van den Heuvel voor hun programma’s.

Dit huis kochten Maxime Meiland en haar vriend:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Talpa