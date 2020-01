Zó ziet de vriend van Europees kampioen Esmee Visser eruit

Zaterdag won de 23-jarige Esmee Visser opnieuw de 3 duizend meter tijdens het EK afstanden. Een prestatie waar niet alleen zijzelf, maar ook haar familie en vriend vast en zeker heel trots op zijn.

De schaatskampioene reed de 3e tijd ooit in het Thialf-stadion op deze afstand. Nét onder de 4 minuten en heel dichtbij het record van Ireen Wüst.

Topsportstel

Ook al zijn ze nog geen jaren samen: haar vriend Daan Olivier is ongetwijfeld haar steun en toeverlaat voor en na zo’n belangrijke wedstrijd. Hij weet als geen ander hoe het is om topsporter te zijn, want dat is hij zelf ook jarenlang geweest. Tot mei 2019 fietste Daan Olivier voor Team Jumbo-Visma, maar door vervelende knieproblemen moest hij uiteindelijk stoppen.

Het koppel zit allesbehalve stil, want naast sporten op hoog niveau studeren Esmee en Daan allebei ook nog aan de universiteit. Daan volgt een opleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Esmee farmaceutische wetenschappen op de VU in Amsterdam. Gelukkig hebben ze tussendoor ook nog tijd om leuke dingen met elkaar te doen:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daan Olivier (@daanolivier14) op 27 Jul 2019 om 5:20 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Esmee (@esmee.visser) op 30 Okt 2019 om 6:13 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Esmee (@esmee.visser) op 27 Jul 2019 om 5:27 (PDT)

Bron: Instagram & spelersvrouw.nl. Beeld: Brunopress