Zó ziet de vriend van Eva Jinek eruit

Vandaag maakte Eva Jinek leuk nieuws bekend: ze is zwanger van haar eerste kindje. Zij en haar vriend Dexter worden dus papa en mama.

In het najaar van 2016 bevestigde Eva het nieuws zelf: haar producer Dexter en zij zijn een setje. Tijdens de opnames van haar reisprogramma in Amerika sloeg de vonk over.

Privé

Zelf is Eva natuurlijk vaak op televisie te zien, maar Dexter slaagt er goed in om buiten de publiciteit te blijven. Eva heeft hem stieken tóch weleens op haar Instagram laten zien en hij heeft zelf een duidelijke profielfoto op Facebook.

Helemaal rechts op deze foto:

Beeld: ANP.