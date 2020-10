Veel mensen kennen hem van zijn werk bij de radio en televisie, maar sinds zijn deelname aan het jubileumseizoen van Wie is de Mol? is Jeroen Kijk in de Vegte nóg bekender geworden.

Zou zijn vriend hebben geweten dat Jeroen iedereen al die weken voor de gek heeft gehouden als Mol?

Advertentie

In de wolken

Sinds eind 2018 is de presentator tot over zijn oren verliefd op Jacob Plantinga. Eerder dat jaar maakten Jeroen Kijk in de Vegte en Kenneth Stevens na zeven jaar een einde aan hun relatie. Jeroen en Jacob hebben eerst nog geprobeerd om hun relatie buiten de pers en schijnwerpers te houden, maar verliefd is verliefd. In een interview met de VARA Gids kon de radio-dj het leuke nieuws niet meer voor zich houden.