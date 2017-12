Bizar toeval: nieuw vriendje ontdekt zichzelf op oude kinderfoto

Dit is nog eens een geval van meant to be: Verona Koliqi wierp één blik op Mirand Buzaku en werd verliefd, en andersom gebeurde precies hetzelfde. Maar toen het kersverse stel oude foto’s zat te bekijken, zagen ze ineens dat ze elkaar al kenden!

In de eerste paar maanden dat het Londense koppel elkaar leerde kennen deden ze wat zoveel nieuwe stelletjes doen: zoveel mogelijk over elkaar te weten komen. In die trant ploegden ze ook gezellig hun oude fotoalbums door.

Tot ze een keertje op de bank zaten en Buzaku ineens zichzelf zag op een oude jeugdfoto van zijn nieuwe vriendin. Hij ‘photobombt’ een foto waarop zij als jonkie poseert met vriendjes en vriendinnetjes.

Terwijl een piepjonge Verona met andere kinderen gehurkt op het strand zit tijdens een vakantie in Montenegro, drijft er een jongen door het beeld op een luchtbed.

Dat ben ik

Verona vertelt: “Mirand zag ineens dat het kind erachter op het luchtbed, hetzelfde shirt en dezelfde broek had als hijzelf toen. Hij riep meteen: ‘Wacht eens even, volgens mij ben ik dat!’. We keken elkaar aan en zeiden gelijk: ‘Dit kan niet waar zijn’. Maar na het te hebben nagevraagd bij zijn familie blijkt het toch te kloppen: hij is het jongetje op mijn foto.”

Lot

Dat kan geen toeval zijn, denkt Verona. Ze vertelt bij Yahoo: “Ik had nooit gedacht dat zoiets echt zou kunnen gebeuren, maar nu weet ik dat wat ze zeggen waar is: ‘Je zal je soulmate tenminste één keer passeren, voordat je elkaar ontmoet’.”

With my baby, Business + Coffee 💙 Admiration post , so thankful for having him in my life and helping me with everything 💎💙 I love you 💙 #couple #kiss #coffee #love Een bericht gedeeld door Inspire 🐵 (@veronavanity) op 16 Jul 2017 om 3:01 PDT

Bron en beeld: Yahoo, Business Insider, Instagram.

