Vriend prins Harry: 'Hij is nu gelukkiger dan ooit'

Prins Harry en zijn Duchess of Sussex, Meghan Markle, genieten volop van de roze wolk. Polospeler en goede vriend Nacho Figueras vindt het fantastisch om te zien wat het vaderschap met Harry doet.

De Argentijnse polospeler Nacho Figueras en zijn vrouw Delfina Blaquier (temidden van bovenstaande foto) vlogen afgelopen week naar Engeland om de kleine Archie te bewonderen. Dat vertelt John Hornby, de voorzitter van het goede doel Senteable waar Harry zich al jaren hard voor maakt. Dat goede doel organiseert een polowedstrijd waar de prins twee weken na de komst van Archie voor naar Rome vloog om aan mee te doen.

Kindermagneet

“Harry is een kindermagneet. Ik had niet verwacht dat hij nog meer van kinderen zou houden dan hij al deed, maar ik heb een geheel nieuwe betrokkenheid gezien nu hij zelf vader is”, vertelt John. “Nacho heeft de kleine Archie afgelopen week ontmoet en vertelde dat Harry zijn ogen niet van het jongetje af kon houden. Het stel is nog steeds in de wolken sinds zijn geboorte.”

‘Heel erg gelukkig’

“De hertog is precies het soort vader die ik dacht dat hij zou zijn”, vertelt polospeler Nacho op zijn beurt. “Hij heeft kinderen altijd al goed begrepen. Dat hij nu vader is, heeft zeker invloed gehad op zijn liefde en toewijding voor dit project. Hij is op dit moment heel erg gelukkig.”

Potje polo

De polospeler vindt het niet raar dat Harry twee weken na de geboorte al naar Rome vloog voor een potje polo voor het goede doel. “Hij is maar 24 uur van huis en ik weet zeker dat hij het prima doet. Hij is een geweldige, aanwezige vader en hier voor het goede doel.”

