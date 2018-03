Zó ziet de vriend van presentator Viktor Brand eruit

In het SBS6-programma ‘De Wereld Volgens 80-jarigen’ bespreekt presentator Viktor Brand met een groep bejaarden de moderne wereld waar ze nu in leven. De bejaarden wonen een maand lang in een huis en nemen geen blad voor de mond.

Gisteravond hadden de mannen een mannenavond en de vrouwen een vrouwenavond. De vrouwen gingen naar een concert in een discotheek en de mannen bleven thuis om te gamen. Om elkaar wat beter te leren kennen, vertelde een van de jongeren in het huis over zijn relatie. De jongen is homoseksueel en vertelt dan ook over zijn vriend. Dat vond hij spannend, want hij wist niet hoe de bejaarden hierop zouden reageren. De reactie van de mannen is heel bijzonder, helemaal wanneer een van de mannen afsluit met “Het maakt allemaal niet uit, als de kinderen maar gelukkig zijn.”

Gezellig plaatje

Ook presentator Viktor Brand vertelde over zijn vriend. Viktor is niet vaak met zijn vriend bij grote evenementen, maar op Instagram vonden we toch een gezellig plaatje met zijn partner André:

☀️😃#mallorca #spain #metdeleukste ❤️ Een bericht gedeeld door Viktor Brand (@viktor_brand) op 13 Aug 2017 om 7:50 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.